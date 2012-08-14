Киевский фуникулер не будет работать месяц
19:34, 14 августа 2012Общество
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С 1 сентября до 1 октября будет проходить ремонт столичного фуникулера.
Фуникулер снова будут ремонтировать
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.
На подъемнике заменят колеса и тормоза, отремонтируют тяговый привод, управление, а также связь и сигнализацию. Такие работы для безопасной и бесперебойной эксплуатации фуникулера проводят ежегодно силами коммунального предприятия «Киевпасстранс».
Киевская горгосадминистрация просит киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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