Завтра ВР Крыма на внеочередной сессии займется языками

Об этом сообщает пресс-центр парламента автономной республики.

Сессию инициировал крымский спикер Владимир Константинов.

"В повестке дня – вопросы, связанные с принятием первоочередных мер по выполнению в Автономной Республике Крым Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", внесением изменений в республиканский бюджет", - сообщил пресс-центр.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

В понедельник, 13 августа, внеочередная сессия Одесского городского совета приняла решение предоставить русскому языку в городе статус регионального.