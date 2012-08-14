Бесплатные визы в Польшу могут появиться в сентябре
14:18, 14 августа 2012Общество
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В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что соглашение между Украиной и Польшей об отмены платы за оформление национальных виз вступит в силу уже в сентябре этого года.
Дикусаров говорит, что МИД надеется
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в МИД заявил руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров.
Он напомнил, что 8 августа постановлением Кабинета министров было утверждено соответствующее соглашение между правительствами Украины и Польши.
Как сказал А.Дикусаров, положения соглашения отменяют плату за оформление национальных долгосрочных виз для граждан Украины и Польши, которые могут находиться на территории государства другой стороны три месяца, но не более одного года.
А.Дикусаров добавил, что соглашение вступает в силу после проведения всех внутригосударственных процедур.
«Мы ожидаем, что это соглашение вступит в силу в сентябре этого года», - сказал он.
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