Бесплатные визы в Польшу могут появиться в сентябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в МИД заявил руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров.

Он напомнил, что 8 августа постановлением Кабинета министров было утверждено соответствующее соглашение между правительствами Украины и Польши.

Как сказал А.Дикусаров, положения соглашения отменяют плату за оформление национальных долгосрочных виз для граждан Украины и Польши, которые могут находиться на территории государства другой стороны три месяца, но не более одного года.

А.Дикусаров добавил, что соглашение вступает в силу после проведения всех внутригосударственных процедур.

«Мы ожидаем, что это соглашение вступит в силу в сентябре этого года», - сказал он.