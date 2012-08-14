В МИД назвали провокацией информацию о продаже Армении украинских ракет

Об этом сегодня во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько эта информация отвечает действительности.

«Информация, которая была размещена в некоторых Интернет-ресурсах, имеет неизвестное происхождение и откровенно провокационный характер», - подчеркнул А.Дикусаров.

По его словам, в вопросах развития военно-технического сотрудничества с теми или иными странами украинская сторона строго соблюдает свои международные обязательства, взятые в рамках членства нашего государства в ООН, ОБСЕ и международных режимах экспертного контроля, а также национальное законодательство.

«Учитывая будущее председательство Украины в ОБСЕ, официальный Киев прилагает и будет прилагать усилия для укрепления безопасности и стабильности в регионе», - сказал А.Дикусаров.

Как сообщалось, в некоторых СМИ Азербайджана были распространены подробности из письма начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Сергея Гмызы Президенту Украины Виктору Януковичу по поводу поставок оружия в Армению. Письмо содержит схему незаконных поставок 12 ракетных систем залпового огня «Смерч», а также 50 комплексов «Игла» Украиной в Армению.

В письме предлагается для осуществления поставок использовать подставные фирмы, зарегистрированные в ЕС и СНГ. В письме также говорится, что Армения уже оплатила 50% договорной цены, а также отмечается, что Азербайджан может узнать об этом.