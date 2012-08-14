Завтра к сильным ливням добавятся грозы и град

15 августа погоду в Украине будет определять активный циклон с центром над Киевской областью. В стране сохранится дождливая погода: сильные ливни, грозы, местами град, шквалы 15-22 м/с.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура существенно не изменится, наиболее прохладно будет в западных областях: ночью температура 10-14 градусов, днем 16-22 градуса, лишь на Закарпатье 23-24, в северных и центральных областях ночью 13-15, днем 19-25, на юге и востоке наиболее теплая погода: ночью 13-20, днем 24-28 градусов.

В северных областях ночью и днем сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-22 м/с. Температура ночью 13-15 градусов, днем 19-24. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

В южных областях ночью и днем местами грозовые дожди . Температура ночью 14-20 градусов, днем 24-28. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5-12 м/с.

В восточных областях ночью без осадков, днем лишь на Харьковщине пройдут грозовые дожди. Температура ночью 13-17, днем 25-28 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 5-12 м/с.

В западных областях ночью и днем сильные ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-22 м/с. Температура ночью 10-14 градусов, днем 16-22, на Закарпатье 23-24. Ветер северо-западный, юго-западный, северо-восточный,

7-12 м/с.

В центральных областях ночью и днем сильные ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-22 м/с. Температура ночью 13-15 градусов, днем 20-25. Ветер юго-западный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода на курортах Крыма 15 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-12 м/с. Температура ночью 16-17 градусов, днем 27-28.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Севастополя, Феодосии и Ялты 26 градусов, в районе Феодосии и Одессы 25.

Погода на курортах в Карпатском регионе 15 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-22 м/с. Температура ночью 12-13 градусов, днем 20-23. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.