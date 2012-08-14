Непогода оставила без света 345 населенных пунктов в Украине

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Винницкой области обесточено 109 населенных пунктов, в Киевской – 80, в Хмельницкой – 65, в Тернопольской – 36, в Волынской – 17, в Ривненской – 13, в Черновицкой – 12, в Ивано-Франковской – 6, в Черкасской – 5, в Черниговской – 2.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.