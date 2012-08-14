На встрече с экономистами Азаров похвалил зону свободной торговли СНГ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он сказал во время встречи в понедельник с ведущими экономическими экспертами Украины.

«Мы рассчитываем, что после ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли со странами СНГ будет снят ряд ограничений на поставку наших труб, в частности, в Россию, и это позволит нам улучшить ситуацию с платежным балансом», - сказал Н.Азаров.

При этом он в очередной раз напомнил, что негативное сальдо отечественного платежного баланса обусловлено прежде всего высокой ценой на российский газ.

В свою очередь доктор экономических наук Александр Шаров констатировал, что ЗСТ СНГ – это хороший случай для отечественного бизнеса показать свои реальные возможности.

«Введение ЗСТ с СНГ – это реальная возможность для нашего бизнеса показать свою конкурентоспособность», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, ратифицировавшая документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

На сегодняшний день Договор ЗСТ СНГ ратифицировали Беларусь, Россия и Украина.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.