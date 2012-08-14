В Донецкой области ликвидированы 18 преступных группировок

Уголовные дела в отношении их завершены и направлены в суд. В состав групп входило 77 лиц, которыми совершены 104 преступления, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, было направленно в суд уголовное дело, возбужденное в отношении ОПГ в составе 7 человек, которые в течение 2009-2012 годов с использованием предварительно похищенного автотранспорта, применяя огнестрельное оружие (обрез ружья), камуфляжную форму, шапки-маски, специальные средства (наручники и резиновые палки), совершали разбойные нападения на граждан.

Также правоохранителями было установлено 7 эпизодов преступной деятельности группировки, действиями которой причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн. В счет возмещения изъято денежных средств и имущества на сумму более 2,5 млн грн, наложен арест на имущество участников ОПГ на сумму 156 тыс грн. Шесть активных участников ОПГ арестованы, заключено в сообщении.