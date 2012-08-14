Нацбанк выкупил у населения 1,9 тонны золота

Как говорится в заявлении заместителя председателя Нацбанка Веры Рычаковской, обнародованном на сайте регулятора, именно этот факт позволяет НБУ изготавливать инвестиционные монеты.

Согласно предоставленной информации, НБУ реализовал почти 10 тыс. инвестиционных монет, выпуск которых был начат в конце 2011 года, на общую сумму 27,65 млн грн.

Украинские инвестиционные монеты изготовлены из золота и серебра высшей пробы - 999,9, и на сегодняшний день Национальный банк Украины выпустил инвестиционные монеты "Архистратиг Михаил" из золота номиналом 20 грн (1 унция) и 5 грн (1/4 унции) и из серебра номиналом 1 грн (1 унция).

С 10 августа, продолжая программу выпуска инвестиционных монет, Нацбанк ввел в обращение инвестмонету “Архистратиг Михаил” из золота номиналом 10 грн (1/2 унции) и 2 грн (1/10 унции).

По словам В.Рычаковской, НБУ, с целью активизации продажи инвестмонет, намерен расширить каналы их реализации и смягчить ценообразование. Речь идет о непосредственной продаже монет населению территориальными управлениями регулятора, а также о возможности предоставления их банкам под реализацию на комиссионной основе.

В НБУ утверждают, что банки уже подали заявки на следующий год на более чем 31 тыс. инвестиционных монет.

Напомним, Нацбанк начал выпуск инвестиционных монет из драгоценных металлов с целью предоставления населению альтернативы свободно конвертируемой валюте как средству накопления. По оценкам НБУ, на сегодня объем наличной валюты у граждан Украины оценивается в 50-70 млрд долл., а ежегодная потребность в золоте для выпуска инвестиционных монет для физических лиц составит 3-5 тонн в год.