Водочный фальсификат "накрыл" два района Сумщины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области, сотрудники налоговой милиции 9 августа установили одного из организаторов подпольного производства алкогольных напитков: 38-летний житель г. Путивль, не имея лицензии на право торговли алкогольными изделиями, по месту своего жительства наладил производство водочной продукции, и незаконно реализовал около 1500 литров алкогольных напитков на сумму 36 тысяч гривен. Водочный фальсификат собственного розлива он сбывал на территории сразу двух районов области – Путивльского и Глуховского. Для транспортировки нелегальной продукции в пункты назначения подпольщик, работающий водителем-экспедитором местного хлебкомбината, использовал служебный автомобиль, в котором вместе с хлебобулочными изделиями перевозил горячительные напитки.

С целью установления обстоятельств и получения доказательств организации подпольного производства сотрудники налоговой милиции провели проверки по месту жительства подозреваемого, а также осмотр служебного автомобилю, который использовался для транспортировки незаконно изготовленной алкогольной продукции. По месту жительства последнего оперативники обнаружили орудия для производства ЛВИ, незаконно изготовленные алкогольные напитки - 265 л и почти полтонны спирта на общую сумму 20 тысяч гривен.

По результатам судебно-медицинского исследования, проведенного специалистами Сумского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, установлено, что предоставленная на исследование жидкость по своим физико-химическим и органолептическим свойствам не соответствует стандартам, действующим в Украине, так как имеет завышенное в 12 раз содержание альдегидов и сивушных масел. Употребление такого напитка представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Относительно организатора подпольного бизнеса по факту нелегального изготовления, хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины) возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейших мероприятий установлено, что изъятый спирт имеет контрабандное происхождение, ввозился на территорию Украины из Российской Федерации вне пунктов таможенного пропуска одним из жителей г. Середина-Буда Сумской области. При проверке этой информации работники налоговой милиции обнаружили и изъяли из складского помещения, расположенного в приграничной зоне (г. Середина-Буда), 1360 бутылок со спиртом емкостью 5 литров каждая, запакованные в картонные коробки. Всего во время обыска в рамках расследования уголовного дела изъято 6800 литров спирта стоимостью более 220 тыс. грн. В настоящее время работники налоговой милиции устанавливают поставщиков спирта и каналы его нелегального ввоза на территорию Украины.

В целом с начала года работники налоговой милиции области разоблачили 11 преступлений в сфере обращения подакцизной продукции, пресекли деятельность 3-х подпольных производств водки, изъяли из незаконного обращения более 17,5 тонн спирта и ликероводочных изделий на общую сумму почти 700 тысяч гривен.