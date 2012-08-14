В Украине проживает свыше 2,4 тыс. официально признанных беженцев

Как сообщили УНИАН в Государственной миграционной службе Украины, только по первому полугодию в этом году в подразделения Государственной миграционной службы Украины обратилось 828 иностранцев с заявлениями о признании беженцами или лицами, нуждающимися в защите. За последний год, с момента вступления в силу Закона Украины «О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите», впервые 37 иностранцев признаны нуждающимися в дополнительной защите.

В рамках международного проекта «Региональная программа защиты беженцев – «ФАЗА-II» Европейский Союз выделил 1,5 млн. евро в помощь Украине, Молдове и Беларуси. Из них 500 тыс. евро – на решение проблем с беженцами в Украине. Финансирование программы продолжится до декабря 2013 года. Программой предусмотрено финансирование общегосударственной сети юристов, которые будут следить за соблюдением прав искателей убежища и беженцев в Украине, финансирование ремонтных работ на пунктах временного размещения беженцев, обеспечение работы переводчиков, языковые курсы для искателей убежища и поддержка программ самозанятости мигрантов. В частности, это помощь в сертификации дипломов и денежные гранты для открытия ими собственного бизнеса в Украине.

При поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 9 августа во Львове состоялась встреча Национального руководящего комитета проекта в Украине с участием специалистов УВКБ ООН, Представительства Европейского Союза в Украине, Международной организации по миграции (МОМ), а также представителей Государственной миграционной службы Украины, Государственной пограничной службы Украины, Высшего административного суда, СБУ, Уполномоченного по вопросам реализации национального превентивного механизма. Во встрече также приняли участие представители общественных правозащитных организаций из разных регионов Украины.

Главной темой обсуждения стала координация действий государственных и общественных структур, которые работают с беженцами и искателями убежища в Украине.

Менеджер сектора по верховенству права и применению закона Представительства ЕС в Украине Карол Шуш заявил, что Евросоюз инвестирует значительные средства в программы интеграции беженцев, однако одних инвестиций мало. Важна готовность правительств стран принять такие инвестиции. Европейские эксперты отмечают прогресс в понимании украинскими властными институтами важности вопроса об интеграции беженцев, однако признают и существование проблем.