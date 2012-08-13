Участники конфликта в Лавре угрожают Азарову забастовкой

Об этом говорится в письме Н.Азарову, текст которого обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН Валентина Исаева - помощница освобожденной 9 августа от должности генерального директора заповедника Виктории Лесничей.

В документе отмечается, что Министерство культуры за два года поменяло в заповеднике трех директоров. “По прямому указанию Министерства культуры в Заповедник назначаются люди, далекие не только от музейного дела, но и не причастные к культуре вообще. Как может министр культуры лоббировать обложку „Плейбоя” на должность заместителя генерального директора Заповедника в самой большой нашей православной святыне? Как может бывший работник Министерства культуры, а в настоящее время руководитель службы международного сотрудничества угрожать научным работникам битами и разрабатывать проекты под лозунгом „пипл хавает”? Уволенные налоговики, бывшие работники прокуратуры, надзиратели в колониях и бизнесмены теперь «творят культуру» в Лавре?”, - говорится в письме.

Коллектив отмечает, что уже обращался за помощью к министру культуры Николаю Кулиняку с просьбой разобраться в тех беспорядках, которые происходят в заповеднике. “А что мы получили вместо этого? Викторию Лесничую, которая нас защищала, которая откликнулась, какая услышала и отреагировала на наши обращения уволить Владу Прокаеву, Валерия Панченко, Екатерину Егорову и Светлану Зоринец, увольняют саму”, - говорится в письме.

Работники заповедника отмечают, что „представление коллективу”, как сказано на сайте Министерства культуры „нового директора” выглядело как проведенная тайная и секретная операция, поскольку на этом „представлении” было лишь 10 человек. При этом новый директор сразу же восстановил на должностях В.Прокаеву, В.Панченко, Е.Егорову и С.Зоринец.

“Мы требуем разобраться в данной ситуации и вернуть Викторию Николаевну Лесничую на должность Генерального директора Заповедника... Наша цель - как можно скорее получить покой и плодотворно работать. Иначе мы будем вынуждены обратиться за помощью в ЮНЕСКО, а также организовывать митинги и пикеты из-за неправомерных действий Министерства культуры относительно кадровой политики Заповедника”, - отмечается в письме Н.Азарову.

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Как сообщал УНИАН, 1 августа В.Прокаева заявила, что за назначение на должность заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Киево-Печерского заповедника якобы передала В.Лесничей 50 тыс. долларов взятки для министра культуры М.Кулиняка.

В.Прокаева сделала это заявление в кабинете В.Лесничей, где в это время писали заявления об увольнении четыре члена команды В.Прокаевой, которых коллектив обвиняет в издевательствах, оскорблениях, штрафах и угрозах физической расправы.

7 августа В.Лесничая подала судебный иск в отношении В.Прокаевой за клевету.

9 августа Министерство культуры приняло решение об освобождении В.Лесничей от должности гендиректора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника «в связи с коллективными жалобами, которые поступали в Минкультуры от работников заповедника, в которых указывалось на многочисленные нарушения трудового законодательства со стороны дирекции заповедника».

10 августа и.о. генерального директора Киево-Печерского историко-культурного заповедника была назначена Наталия Клименко, которая с декабря 2005-го по январь 2012-го возглавляла Национальный музей Тараса Шевченко.