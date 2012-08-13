Скандальное польское консульство в Луцке за полгода выдало 56 тысяч виз

Согласно переданным УНИАН данным польского МИД, в первом полугодии среди граждан государств - непосредственных соседей Польши больше всего виз - более 312 тысяч - получили украинцы, а быстрее всего их выдача росла в России: на почти 40% - до более чем 120 тысяч виз.

Консульства Польши в Украине, Беларуси и России за первые шесть месяцев этого года выдали 614,3 тысяч виз, что на 21,55% больше, чем в первой половине прошлого года.

Польские консулы в Беларуси через три своих консульства выдали за январь-июнь почти 180 тысяч виз, что почти на треть больше, чем за первую половину прошлого года: рост составлял от 15 до почти 40%.

В России четыре консульства Польши выдали от около 30% до более 50% виз больше, чем в прошлом году, а лидером роста стало польское консульство в Москве, которое выдало более 50 тысяч виз.

В абсолютных показателях больше всего виз в России выдало польское консульство в Калининграде - более 60 тысяч, или на треть больше, чем в прошлом году.

Единственным консульством, которое в России сократило выдачу виз, стало представительство в Иркутске, в котором россияне получили около 1,5 тысячи виз, или почти на 20% меньше прошлогодних показателей.

Семь польских консульств в Украине увеличили выдачу виз на 13%, а самый большой рост зафиксирован в открытом весной прошлого года представительстве в Севастополе – более чем в три раза - до 3,6 тысяч виз.

Польские консулы в Харькове увеличили выдачу виз почти на 50% - до 19,4 тысяч, в Киеве - почти на 40% - до 39,5 тысяч, в Виннице почти на 15% - до более 20 тысяч.

Консульство во Львове, которое традиционно выдает больше половины всех выданных Польшей виз в Украине, увеличило выдачу виз более чем на 10% - до около 160 тысяч виз.

Самый низкий рост выдачи виз зафиксирован в консульском представительстве в Одессе - около 5% - до 12 тысяч виз.

Консульство Польши в Луцке, которое занимает второе место по количеству выданных виз в Украине, за первых полгода выдало украинцам 56 тысяч виз, что на 3,5% меньше показателей января-июня прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу МИД Польши объявил об отзыве всех визовых консулов и генконсула своего представительства в Луцке в связи с обнаруженными там нарушениями при выдаче виз.

Справка УНИАН. Польша является самым большим непосредственным западным соседом украинцев, и традиционно выдает украинским гражданами больше всего виз среди всех государств шенгенской зоны, к которой поляки присоединились в конце 2007 года.