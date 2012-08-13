Украинцы не любят свою работу из-за начальников-грубиянов

Лишь 14,72% опрошенных всегда счастливы на работе, 37,4% - иногда, 17,16% - никогда, а 8,12% признались, что работают ради денег , - отмечает ТСН. Каждый пятый вообще не смог ответить.

Не менее удручающая статистика и у сайта rabota.ua - 41 процент украинцев на работе не держат ни должность, ни зарплата. Только 16% однозначно не собираются менять "шило на мыло", впрочем 13% признаются, что покинут насиженное место при первой же возможности.

На самом деле, это не только украинская проблема. Мировой "офисный планктон" испытывает те же проблемы, что и наши сотрудники, отмечает ТСН. По данным компании Kelly Global Workforce Index, которая провела опрос 170 тыс. респондентов в 30 странах мира, более трети работающего населения в мире готовы сменить место работы. В Европе, Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе люди готовы к изменениям для повышения чувства собственной значимости. Россияне согласны менять работу в пользу лучшей зарплаты и карьерного роста. Высокий уровень недовольства среди сотрудников в Европе - 43% опрошенных заявили о том, что часто задумываются о желании сменить место работы. На Американском континенте подобные настроения присутствуют лишь у 28%, и только 9% настроены на перемены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Но по мнению социального психолога Елены Лещинской, у украинской нелюбви к работе есть своя специфика. "У нас за последние 20 лет в рабочих коллективах все больше проявляются феодальные отношения - злоупотребление своими полномочиями со стороны начальства. Когда начальник забывает, что у него есть ограничения и ведет себя по отношению к подчиненным как феодал. Управляет не только рабочим временем, но и личным . Благо, мобильные телефоны и всевозможные гаджеты позволяют сейчас руководителям беспокоить своих подчиненных в любое время суток ", - констатирует Лещинская.

По мнению Елены Лещинской, главное правило корпоративной культуры - в компании не должно быть священных коров. "Если руководитель ведет себя таким образом, что в компании есть священные коровы и нарушаются принципы справедливости, тогда лояльность сотрудников будет снижаться", - говорит специалист.

"Мы проводили исследования, которые проявили очень интересные вещи, - отмечает в беседе директор по развитию HeadHunter Украина Татьяна Топчий. - Значительная часть респондентов констатировала, что начальники на них кричат и повышают голос. В принципе - это насилие над личностью".

По мнению эксперта, простое увеличение зарплаты не может гарантировать того, что сотрудник останется в компании: всегда найдется кто-то, кто сможет предложить такие же условия, и при этом заинтересовать широким спектром задач, инновационными проектами, большей вовлеченностью и ответственностью за конечный результат.