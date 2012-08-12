Пьяный студент оставил автограф на гигантской чудо-писанке (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом местному изданию “Всем” заявил начальник Хмельницкого городского отдела милиции Василий Птащук.

“Двое парней, 1992 года рождения, под хмельком возвращались домой со дня рождения. Один из них решил написать на писанке первые буквы имен. Достал баллончик и расписал и информационный стенд, и яйцо”, - отметил начальник милиции.

Вандализм увидели патрульные, которые дежурили в центре. Обоих парней задержали и доставили в милицию.

За «мелкое хулиганство», как классифицируют этот поступок, парня могут оштрафовать на 51 или 119 грн или назначить исправительные работы на срок от одного до двух месяцев.

Как сообщалось, для Хмельницкого чудо-писанку создали художники из села Самчики Староконстантиновского района.