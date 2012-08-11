Карпаты и Закарпатье завтра зальют ливни

На остальной территории ночью без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами шквалы 17-22 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, на Прикарпатье 12-17°; в южной части и восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве и области без осадков, лишь вечером местами возможен дождь. Температура в области ночью 9-14°, днем 19-24°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

11 августа температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, в Днепре возле Киева 22°.