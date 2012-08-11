В Симферополе маршрутка врезалась в троллейбус: травмированы 4 женщины

ДТП произошло в районе троллейбусного парка во второй половине 10 августа, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

По данным ведомства, ехавший за троллейбусом автобус не соблюдал дистанцию.

Медики отвезли пострадавших женщин 28, 50, 53 и 63 лет в две больницы города.