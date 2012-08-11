В Симферополе маршрутка врезалась в троллейбус: травмированы 4 женщины
13:57, 11 августа 2012Общество
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В Симферополе маршрутное такси врезалось в учебный троллейбус, который резко остановился после обрыва штанг, в результате аварии четыре женщины - пассажирки автобуса - доставлены в больницу с переломами и ушибами.
Автобус не выдержал дистанцию
ДТП произошло в районе троллейбусного парка во второй половине 10 августа, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.
По данным ведомства, ехавший за троллейбусом автобус не соблюдал дистанцию.
Медики отвезли пострадавших женщин 28, 50, 53 и 63 лет в две больницы города.
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