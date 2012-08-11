Тигипко: зона свободной торговли с СНГ не мешает переговорам с ЕС

Об этом он заявил на пресс-конференции в Днепропетровской облгосадминистрации, сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко.

«Страны СНГ – основной наш рынок сбыта, почти 40% украинского экспорта идет на эти рынки. На втором месте страны Евросоюза. Я считаю принятие решения о создании зоны свободной торговли со странами СНГ чрезвычайно важным», - заявил С.Тигипко, добавив, что это соглашение не противоречит продолжению переговоров об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом.

Вице-премьер подчеркнул, что принципы работы в зоне свободной торговли со странами СНГ основаны на правилах Всемирной торговой организации. Это позволяет активно продвигать украинские товары на рынки стран Содружества. «Очень важно, что это соглашение не предусматривает никаких новых торговых ограничений, более того, через 6 месяцев мы можем начать переговоры об отмене тех ограничений, которые были внедрены раньше», - отметил С.Тигипко.

Он подчеркнул, что увеличение объемов внешней торговли позволит динамично наращивать ВВП и продолжить увеличение социальных стандартов - поднимать зарплаты и пенсии.