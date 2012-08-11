Министр: Никитский ботанический сад должен разработать рыночную стратегию

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом заявил министр Николай Присяжнюк на рабочем заседании, посвященном празднованию 200-летия Никитского ботсада.

По словам Н.Присяжнюка, ряд проблем, с которыми столкнулся Никитский ботанический сад, требуют решения.

«Руководству учреждения была поставлена задача отработать стратегию развития сада с учетом рыночных условий. Однако не путем строительства жилья или баз отдыха на его территории, а благодаря созданию зон, где будут собраны экзотические и уникальные сорта растений, деревьев, развиваться тепличное хозяйство», - сказал министр.

Он также отметил, что нужно ускорить динамику обновления сада, как это было раньше. «Я уверен, что подготовка к празднованию даст толчок для решения ряда проблем, которые сейчас стоят перед учреждением», - отметил Н.Присяжнюк.

Справка УНИАН. Никитский ботанический сад — комплексное научно-исследовательское учреждение, ведущее работы по вопросам плодоводства и ботаники. Входит в систему Национальной академии аграрных наук Украины. Расположен на Южном берегу Крыма.