Азаров: что должно произойти, чтобы курс гривни обвалился вдвое

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

На вопрос о том, действительно ли после парламентских выборов курс национальной валюты упадет до 15 грн за доллар, Н.Азаров ответил: "Конечно, этого не будет. Но я хотел бы обратиться к вашему здравому смыслу. Подумайте сами, что должно произойти с экономикой страны, чтобы вдруг ее валюта обвалилась бы в 2 раза. Вы спокойно и с уверенностью скажите сами, что это невозможно".