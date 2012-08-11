Азаров: что должно произойти, чтобы курс гривни обвалился вдвое
04:30, 11 августа 2012Общество
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Преьер-министр Николай Азаров заверяет, что падения курса гривни не будет.
Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.
На вопрос о том, действительно ли после парламентских выборов курс национальной валюты упадет до 15 грн за доллар, Н.Азаров ответил: "Конечно, этого не будет. Но я хотел бы обратиться к вашему здравому смыслу. Подумайте сами, что должно произойти с экономикой страны, чтобы вдруг ее валюта обвалилась бы в 2 раза. Вы спокойно и с уверенностью скажите сами, что это невозможно".
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