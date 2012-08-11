Прокуратура объясняет, за что посадит пилота упавшего вертолета

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Пилот вертолета, который не был приспособлен для перелетов в темное время суток, летал ночью в пограничной зоне", - установила проверка, проведенная надзорным ведомством.

Дело возбуждено по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - "нарушение правил безопасности полетов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, если оно представляло опасность для жизни людей или могло привести к тяжелым последствиям".

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Как сообщал УНИАН, четырехместный вертолет Robinson R44, где находился бизнесмен из Харькова, вечером 6 августа упал в море и затонул из-за отказа муфты. ЧП произошло неподалеку от берега, пилот самостоятельно добрался до суши, помощь медиков ему не понадобилась.