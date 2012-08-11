США довольны, как режут советские ракеты в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил во время встречи с главой Днепропетровской облгосадминистрации Александром Вилкулом.

Перед этой встречей Дж.Теффт вместе с сенатором США Ричардом Лугаром и заместителем министра обороны США Энди Вебером посетили ПХЗ, где ознакомились с работой установки гидромеханического извлечения ТРТ и сооружением новой установки по утилизации корпусов ракет РС-22.

Как сообщил А.Вилкул, в 2011 году на ПХЗ было утилизировано 325 тонн твердого ракетного топлива, что в 2,5 раза больше, чем за 5 лет, в период с 2005 по 2009 год.

По его словам, в этом году уже утилизировано 172 тонны, а до конца года планируется еще около 240 тонн. Еще 3,9 тыс. тонн ТРТ, согласно международным обязательствам Украины, должны быть утилизированы в 2013 году.

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Справка УНИАН. В начале 90-х годов Украина взяла обязательство ликвидировать на своей территории все межконтинентальные баллистические ракеты РС-22, в частности почти 5 тыс. тонн ТРТ.

Базовым предприятием было определено госпредприятие «Павлоградский химический завод».

5 апреля 2011 года на ПХЗ с участием Президента Украины Виктора Януковича была открыта промышленная установка гидромеханического извлечения ТРТ. Это позволило увеличить объемы извлечения топлива и ускорить процесс утилизации.

За время реализации проекта по утилизации ТРТ США предоставили Павлоградскому химзаводу финансовую поддержку на сумму более 27,5 млн. долларов США.