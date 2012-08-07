В Крыму вертолет упал в море
09:03, 07 августа 2012Общество
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В акватории Черного моря неподалеку от Евпатории упал частный вертолет.
Пилот самостоятельно добрался до берега Фото Википедии
В Сакском районе Крыма в акватории Черного моря, на расстоянии 200 м от берега, частный геликоптер „Robinson R44” из-за отказа муфты привода винта упал в воду и затонул.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пилот (житель Харькова) самостоятельно добрался до берега, в медицинской помощи не нуждается.
Остаток горючего на борту составлял 30 л.
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