Нашлись свидетели избиения свободовца, которого нашли мертвым в Конотопе
В селе Большой Самбор есть свидетели, которые видели избиение позже найденого мертвым "свободовца" Василия Удода.
Об этом сообщил глава Конотопской городской организации ВО "Свобода" Артем Семенихин, которого цитирует Украинская правда.
"Есть свидетели, которые видели избиение Василия Удода и люди, которые видели как милиция грузит в катафалк тело свободовца с явными следами побоев", - отмечается в сообщении.
"Однако милиция до сих пор не провела никаких следственных действий, не допускает родственников к телу погибшего и вместе с тем утверждает, что якобы не обнаружила признаков насильственной смерти", - заявили в партии.
"Жители села возмущены убийством односельчанина и бездействием милиции, за два дня не провела никаких следственных действий", - уточнили в "Свободе".
Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу ВО «Свобода» распространили сообщение об убийстве в Конотопе Сумской области члена этой политсилы В.Удода. На протяжении длительного времени мужчина вел активную общественно-политическую деятельность.
По данным партии, 6 августа он планировал подать официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать факты наличия плантаций мака и конопли на территории Конотопского района и о каналах сбыта наркотических веществ за границу.
Начальник сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова заявила, что информация об убийстве В.Удода не отвечает действительности.