Нашлись свидетели избиения свободовца, которого нашли мертвым в Конотопе

Об этом сообщил глава Конотопской городской организации ВО "Свобода" Артем Семенихин, которого цитирует Украинская правда.

"Есть свидетели, которые видели избиение Василия Удода и люди, которые видели как милиция грузит в катафалк тело свободовца с явными следами побоев", - отмечается в сообщении.

"Однако милиция до сих пор не провела никаких следственных действий, не допускает родственников к телу погибшего и вместе с тем утверждает, что якобы не обнаружила признаков насильственной смерти", - заявили в партии.

"Жители села возмущены убийством односельчанина и бездействием милиции, за два дня не провела никаких следственных действий", - уточнили в "Свободе".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу ВО «Свобода» распространили сообщение об убийстве в Конотопе Сумской области члена этой политсилы В.Удода. На протяжении длительного времени мужчина вел активную общественно-политическую деятельность.

По данным партии, 6 августа он планировал подать официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать факты наличия плантаций мака и конопли на территории Конотопского района и о каналах сбыта наркотических веществ за границу.

Начальник сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова заявила, что информация об убийстве В.Удода не отвечает действительности.