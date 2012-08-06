«Свободу» возмутило заявление милиции о смерти их активиста от панкреатита

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода».

По данным пресс-службы, жена В.Удода Оксана отметила, что ее мужа нашли на берегу озера с явными признаками избиения и удушья, он был прикрыт ветвями и листьями.

«Перед тем как выйти из дома 5 августа, он сообщил жене место, где хранятся документы по расследованным им преступлениям, и сказал в случае возникновения непредвиденных обстоятельств настоящие документы передать соответствующим людям.

О.Удод отрицает возможность смерти мужа от острого панкреатита, поскольку ее муж был физически здоровым офицером запаса и никогда не болел названной болезнью», - говорится в заявлении.

Кроме того, большие подозрения у членов ВО «Свобода» вызывает и тот факт, что тело покойника отказываются выдать жене.

«Свобода» требует проведения повторной судебно-медицинской экспертизы в присутствии адвоката.

«Также требуем от Генпрокуратуры и МВД взять под контроль это резонансное преступление и не делать преждевременных выводов, а провести открытое и беспристрастное расследование обстоятельств гибели Василия Удода», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу ВО «Свобода» распространили сообщение об убийстве в Конотопе Сумской области члена этой политсилы В.Удода.

На протяжении длительного времени мужчина вел активную общественно-политическую деятельность.

По данным партии, 6 августа он планировал подать официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать факты наличия плантаций мака и конопли на территории Конотопского района и о каналах сбыта наркотических веществ за границу.

Начальник сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова заявила, что информация об убийстве В.Удода не отвечает действительности.

По ее словам, 5 августа на берегу пруда в селе Великий Самбир Конотопского района Сумской области возле летних столиков местные рыбаки обнаружили тело мужчины. На место сразу же были вызваны сотрудники милиции.

«Обнаружен труп мужчины был без видимых признаков насильственных действий в отношении человека. В результате вскрытия судмедэксперты установили, что смерть наступила в связи с обострением панкреатита. К тому же, по заключению специалистов, параллельно было установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщила Э.Биганова.

При этом она отметила, что заявлять об убийстве в данном случае никак нельзя.