Дорога в Крым заблокирована из-за ремонта: туристы застряли в пробках на жаре

Едущие в Крым и возвращающиеся с отдыха на автомобилях украинские и иностранные граждане, в сорокоградусную жару, застряли на трассе, пишут «Комментарии».

Вот уже несколько часов дорога перекрыта. Учитывая то, что на указанном отрезке шоссе работают асфальтоукладчики, люди в салонах автомобилей буквально задыхаются от едких испарений.

На этом отрезке также отсутствуют магазины и дорожный сервис, а обочины песчаные, поэтому съехать с трассы и переждать пробку в тени невозможно.

Регулируют движение в этом месте сами ремонтники. Средств радиосвязи у них нет. Поэтому организация поочередного движения крайне медленная.

Трасса М-17 – это украинская автомобильная дорога международного значения, которая начинается в Херсоне и проходит через Цюрупинск, Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Советский, Феодосию, Керчь, заканчиваясь на пропускном пункте Крым-паром, что ведет на город Новороссийск в России. Общая протяженность дороги М-17 составляет 423,6 километров, а сама трасса совпадает с частью европейского автомобильного коридора E-97 (Херсон – Новороссийск – Поти).