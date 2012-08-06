Безработная пара продавала девушек в сексуальное рабство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, уроженец Ливана и его сожительница, которые проживали в Макеевке, отправляли местных девушек на работу по контракту за границу, где они подвергались сексуальной эксплуатации.

Установлено, что безработная пара размещала объявления в СМИ, а также через знакомых распространяла информацию о предоставлении своих услуг по трудоустройству за границей. Девушкам предлагали работать танцовщицами-консуматорами, в том числе с предоставлением сексуальных услуг. Желающие подзаработать должны были подписать контракт, который был составлен на английском и арабском языках. Из-за незнания языков девушки, доверяя изложенным устно условиям, подписывали документы.

Прибыв в чужую страну, в основном это были Турция и Ливан, девушки подвергались сексуальной эксплуатации, у них изымали документы, из зарплаты высчитывали сумму за перелет и проживание.

В отношении задержанных по 7 эпизодам торговли людьми было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 149 УК Украины.

Суд первой инстанции приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, подсудимую к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

На определение Апелляционного суда Донецкой области, который смягчил приговор суда первой инстанции и уменьшил срок лишения свободы мужчине до 5 лет и 6 месяцев, а к женщине применил испытательный срок на 2 года, прокуратура области готовит кассационную жалобу в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.