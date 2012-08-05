«Бандерштат-2012» собрал более трех тысяч участников

Как передает корреспондент УНИАН, нынешний фестиваль посвящен 70-летию создания Украинской Повстанческой Армии. Он длится уже третий день и проходит в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки.

По словам его исполнительного директора Павла Данильчука, на фестиваль съехались люди со всех областей западного региона, а также достаточно много из Киева, Винницы, Днепропетровска, Одессы, Полтавы, Чернигова, а также гостьи из Беларуси и Польши.

Стоит отметить, что программа фестиваля очень насыщенная. Кроме музыкальной части, проходили и традиционные встречи с известными людьми, ветеранами УПА, просмотры фильмов на патриотическую тематику, песни возле ватры.

«Фестиваль проходит успешно, люди довольны музыкальной и творческой программой. С каждым годом мы пытаемся делать фестиваль на более качественном уровне, надеемся, что в следующем году нас посетят еще больше людей», - отметил П. Данильчук.

Сегодня состоялась историческая реконструкция боя и флеш-моб, во время которого собравшиеся выложили аббревиатуру УПА, к ее юбилею. Завершится фестиваль сегодня итоговым гала-концертом.