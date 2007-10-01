В Харькове умер еще один наблюдатель

В Харькове на избирательном участке умер наблюдатель от Коммунистической партий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации руководителя Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Ларисы ВОЛКОВОЙ, в воскресенье, 30 сентября, в 20.30 возле помещения избирательного участка №175 в Коминтерновском районе Харькова внезапно умер наблюдатель от Коммунистической партий Украины (1926 года рождения).

Работники милиции Коминтерновского райотдела милиции, которые выезжали на место события, не установили видимых признаков насильственной смерти, сообщила руководитель ЦОС.