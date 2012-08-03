Янукович дал разрешение на приватизацию Гостиного двора

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 5 июля.

Переходными положениями закона предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключив из него Гостиный двор в Киеве (Контрактовая площадь, 4, охранный номер 872).

Также законом устанавливается, что в государственном бюджете на 2013 и последующие годы предусматриваются расходы на компенсацию процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

Компенсация процентов по таким кредитам осуществляется в соответствии с порядком удешевления стоимости ипотечных кредитов, установленным Кабинетом министров Украины.

Также устанавливается, что финансирование объектов незавершенного строительства, которое осуществляется по бюджетным программам, предусматривающим предоставление гражданам государственной поддержки для строительства (приобретения) жилья, в частности путем уплаты части его стоимости, предоставления льготного ипотечного кредита, компенсации процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, может осуществляться путем заключения между заказчиками строительства (владельцами, управителями) и гражданами договоров купли-продажи имущественных прав.

Статья 81 Закона “Об аренде земли” изложена в новой редакции. Предусмотрено, что право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности не может быть отчуждено его арендатором другим лицам, внесено в уставный капитал, передано в залог, кроме предусмотренных частью второй этой статьи случаев.

Право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности, предоставленной для строительства жилого дома, может быть отчуждено арендатором при согласии арендодателя в случае, если такое строительство начато на срок и на условиях, определенных первичным договором аренды, или если такое отчуждение предусмотрено первичным договором аренды.

Кроме того, внесены изменения в Закон “О регулировании градостроительной деятельности”.