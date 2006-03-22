В благотворительном проекте “Жизнь против СПИДА” и акции “Молодежь избирает европейские стандарты жизни” планируется участие политиков, общественных организаций, деятелей культуры, а также известных брендов, сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор проекта Александр ЧАЙКОВСКИЙ.

По его словам, организаторы ведут переговоры с певицами Ириной БИЛЫК, Ольгой ЮНАКОВОЙ, Мариной ОДОЛЬСКОЙ, Ольгой КРЮКОВОЙ.

А.ЧАЙКОВСКИЙ отметил, что проект осуществляется совместно с Международной общественной организацией “Армия спасения” и Международным благотворительным фондом “Трансатлантические партнеры против СПИД”. Он отметил, что данный проект поддержала Партия промышленников и предпринимателей Украины. По его словам, проект нужен, чтобы дать людям полную информацию о проблеме СПИД, которая может “затронуть любого из нас”.

Директор программы Международного благотворительного фонда “Трансатлантические партнеры против СПИД” Татьяна БИЛЫК сообщила, что по состоянию на 1 марта текущего года в Украине официально зарегистрирована 91 тысяча человек, которые живут с ВИЧ/СПИД. По ее словам, в то же время эксперты считают, что на самом деле таких людей - полмиллиона. Она подчеркнула, что в основном это молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет. По ее словам, каждый день 49 человек инфицируются ВИЧ.

Как сказала Т.БИЛЫК, наиболее сложная ситуация - в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской областях и Крыму и Киеве. По ее словам, с каждым годом ухудшается ситуация в центральной и западной Украине, в первую очередь речь идет о Хмельницкой и Тернопольской областях.

Директор Киевского городского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Константин ШЕНДЕРОВСКИЙ сообщил, что растет количество семей с детьми, которых коснулась эта проблема. Он отметил, что на специальном учете находится, в частности, в Киеве 360 детей, у 63 из которых подтвержден ВИЧ-статус. По его словам, в данной ситуации важной является адаптация этих детей к жизни. По словам К.ШЕНДЕРОВСКОГО, 14 таких детей пошли в прошлом году в первый класс, 8 посещают дошкольные детские заведения и 13, которые являются сиротами, находятся в детском доме Березка”. По его словам, остальные ВИЧ-инфицированные дети воспитываются дома родителями и родными.