Милиция вычислила киевлянина, «заминировавшего» вокзал и фан-зону во время Евро

Милиция задержала киевлянина, который во время Евро-2012 «заминировал» вокзал и фан-зону.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

В частности, как отметили в УСО, работники милиции установили, что безосновательное сообщение о минировании помещения железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский, Майдана Незалежности и улицы Крещатик из хулиганских побуждений сделал 34-летний безработный местный житель.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в 16.30 в милицию поступило сообщение о минировании Майдана Незалежности и улицы Крещатик.

Правоохранители скрупулезно обследовали указанные анонимом места и прилегающую к ним территорию, но подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщили тогда в милиции.

Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию мужчины, который сделал ложное сообщение о минировании фан-зоны в центре Киева.