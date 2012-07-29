Двое 17-летних учащихся ПТУ проломили череп мужчине

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в центрально-городской райотдел милиции Горловки поступил сигнал о том, что на пересечении ул. Веденина и ул. Октябрьской с вдавленным переломом основания черепа был обнаружен труп 50-летнего мужчины.

Принятыми мерами работниками уголовного розыска задержаны двое 17-летних учащихся ПТУ, которые из хулиганских побуждений руками, ногами и куском шифера избили потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, от которых он и скончался на месте.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.