Минобороны хочет привлечь к постоянному патрулированию два боевых корабля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом министр обороны Дмитрий Саламатин заявил в Севастополе 27 июля во время церемонии представления руководящему составу отечественного флота новоназначенного командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Юрия Ильина.

По словам руководителя оборонного ведомства, главные задачи флота на ближайшую перспективу заключаются в увеличении интенсивности мероприятий боевой подготовки, продолжении восстановления вооружения и военной техники, боевых кораблей и авиации.

«В следующем году флот должен обеспечить введение в боевой состав большой подводной лодки «Запоріжжя», восстановить морскую оперативную деятельность и нарастить ее для постоянного пребывания на патрулировании не менее двух боевых кораблей, обеспечить участие фрегата «Гетьман Сагайдачний» с вертолетом на борту в международной операции по борьбе с пиратством «Океанский щит», создать условия для демонстрации нашего Государственного и Военно-морского флагов в разных точках Мирового океана», - подчеркнул министр.

Д.Саламатин также отметил, что приоритетными задачами были и остаются возрождение боевого потенциала флота, морального духа моряков, улучшение социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил вице-адмирала Ю.Ильина командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.