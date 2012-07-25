Пастору избрали меру пресечения за развратные действия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратура поддержала представление следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жовтневый районный суд Мариуполя вынес постановление об аресте подозреваемого.

В прокуратуре напомнили, что 61-летний ранее судимый житель Мариуполя совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Мужчина был задержан, но из-за резкого ухудшения здоровья доставлен из следственного изолятора в кардиологическое отделение больницы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.