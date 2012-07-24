На Львовщине подожгли офис Партии регионов

Сегодня ночью в городе Стрый Львовской области неизвестные лица совершили поджог офиса Партии регионов.

Как сообщил УНИАН работник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Игорь Курус, сообщение о пожаре поступило около 00.15.

На первом этаже двухэтажного жилого дома загорелось помещение, в котором находится офис организации Партии регионов.

По предварительному заключению экспертов, имел место преднамеренный поджог. Неизвестные разбили окно и бросили в помещение горючую смесь. Пожар был быстро локализован, ее удалось затушить до приезда подразделов МЧС. Эвакуация жителей не проводилась, пострадавших нет.

Устанавливаются обстоятельства пожара, нанесенные убытки, а также лица, которые могут быть причастны к поджогу.