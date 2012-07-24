В среду в Украине будет жарко и сухо

В течение суток 25 июля погоду в Украине обусловит антициклон. В целом по стране будет сухо и жарко.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура воздуха составит ночью 11-19 градусов, днем 24-32, на юге 30-34 градуса.

В северных областях без осадков. Температура ночью 11-15 градусов, днем 26-28. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 17-24 градуса, днем 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 14-20, днем 27-30 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях без осадков. Температура ночью 13-18 градусов, днем 24 -29,на Закарпатье 30-32. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 11-16 градусов, днем 26-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 25 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 22-23 градуса, днем 30-34.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Севастополя, Феодосии Ялты и Одессы 26 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 25 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без существенных осадков. Температура ночью 12-18 градусов, днем 25-31. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.