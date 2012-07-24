СЭС закрыла 6 пляжей в Киеве

В Киеве отклонения от гигиенических требований выявлены в 16 пробах речной воды с пляжей города.

Об этом сообщается на сайте Государственной СЭС.

В частности, несоответствие качества воды обнаружено в 4 пробах воды с пляжа «Центральный», 4 – c «Радуги», 2 - «Тельбин», 2 - «Детский» в Днепровском районе, 2 - «Черторой» в Деснянском районе, 2 - «Вербное »в Оболонском районе.

Госсанэпидслужбой запрещено купание, взяты на исследование повторные пробы воды, которые в настоящее время находятся на исследовании.

Кроме того, как говорится в сообщении, по состоянию на 23 июля из-за несоответствия качества воды и санитарно-технического состояния территории закрыто 35 пляжей в АР Крым, Запорожской, Николаевской и Одесской областях и Киеве.

Всего до этого времени в Украине работало 899 пляжей (75,5% от запланированных к открытию), из них 865 на морском и 34 на речном побережье.