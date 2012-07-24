Сегодня на Байковом кладбище будет похоронен Богдан Ступка

Сегодня на Байковом кладбище в Киеве похоронят выдающегося украинского актера Богдана Ступку.

Как сообщает Правительственный портал, захоронение состоится в 14.00 (52 участок кладбища).

Перед этим с 10.00 до 13.00 состоится гражданская панихида в зале Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Вчера Б.Ступку отпели в Храме Николая на Аскольдовой могиле в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка скончался 22 июля на 71-м году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

*** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011). Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся почти в ста фильмах.