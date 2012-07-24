Группа СКМ увеличила активы до 28,5 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщили в группе со ссылкой на данные аудированной консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО за 2011 год.

Суммарные активы принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову группы СКМ за 2011 год выросли на 25,5% - до 28,466 млрд долл.

Согласно отчетности, в 2011 году консолидированный валовой доход группы вырос на 52,4%, по сравнению с 2010 годом, - до 19,542 млрд долл., суммарная прибыль до налогообложения - в 2,4 раза - до 3,128 млрд долл., суммарные расходы по налогу на прибыль группы увеличились в 1,9 раза - до 870 млн долл.

Аудитором отчетности выступила компания PriceWaterhouseCoopers.

«Хорошие результаты 2011 года связаны не только с благоприятной рыночной конъюнктурой на ключевых для нас металлургическом и энергетическом рынках и продолжающимся процессом консолидации новых бизнесов в рамках Метинвеста и ДТЭК. Помимо этого, в 2011 году мы получили серьезную отдачу от многомиллионных инвестиций в развитие и обновление наших предприятий, в их модернизацию», - сказал генеральный директор компании СКМ Олег Попов.

Гендиректор компании добавил, что рост финансовых показателей вызван ростом результатов деятельности горно-металлургического и энергетического холдингов, входящих в группу.

В частности, в 2011 году выручка металлургического бизнеса группы СКМ выросла на 51,6% и составила 14,189 млрд долл., показатель EBITDA увеличился на 39,7% и составил 3,565 млрд долл. В 2011 году выручка энергетического бизнеса выросла на 63% и составила 4,969 млрд долл., а показатель EBITDA увеличился на 75,9% и составил 1,270 млрд долл.

По словам О.Попова, инвестиции группы в модернизацию в текущем году составят не менее 2 млрд долл., социальные инвестиции - не менее 20 млн долл.

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Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.