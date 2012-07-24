Милиционер получил 13 лет за убийство подростка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как напомнили в пресс-службе, в октябре 2010 года милиционер во время охраны общественного порядка на одном из избирательных участков Синельниковского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в двух подростков из своего табельного оружия. Вследствие этого один из подростков умер на месте, другой получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Участковый милиционер осужден по ч. 1 ст. 115 и ч.ч. 2,3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и превышение служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия и повлекло тяжелые последствия).

По информации прокуратуры, Синельниковский горрайонный суд полностью согласился с позицией государственного обвинителя, и назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет заключения с лишением права сроком на 3 года занимать должности в органах власти, с лишением специального звания сержант милиции.