Бандиты явились за долгом, но попали под выстрелы

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, чрезвычайное событие произошло в с. Озеряны Бобровицкого района. По показаниям хозяина дома, он услышал звуки на улице и на веранде и увидел, как чья-то рука с предметом, похожим на пистолет, пытается разбить окно. Мужчина схватил свое охотничье ружье. Он утверждает, что целился в ногу неизвестного, который уже стал на подоконник, но пуля попала в грудь. Нападающий упал за окно (он был одет в камуфляжный костюм и черную маску-шапку с прорезами для глаз, которая полностью закрывала лицо), а хозяин позвонил по телефону в милицию. Сообщники застреленного злоумышленника скрылись.

Стражи порядка на одной из улиц села обнаружили серебристый „Мерседес” со снятыми номерами, на котором прибыли нападающие. Установив владельца автомобиля и окружения этого человека, оперативники выяснили, кто именно мог находиться за рулем.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД и Бобровицкого райотдела внутренних дел отрабатывали все контакты погибшего, 34-летнего киевлянина, который ранее уже был осужден за разбой. Сообщниками погибшего оказались 32-летние также ранее судимые за грабеж и похищение человека.

Подозреваемые задержаны в столице, они дали показания в Бобровицком райотделе милиции. Мужчины признали свое участие в нападении на помещение 52-летнего жителя Озерян и указали, что инициатором поездки был их погибший товарищ. По их словам, хозяин дома якобы задолжал огромную сумму денег, которые у него надо было „выбить”.

По факту нападения возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).

По факту гибели одного из нападающих возбуждено уголовное дело по ст. 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны).