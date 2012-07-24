Бандиты явились за долгом, но попали под выстрелы

02:46, 24 июля 2012
Общество
4666 0

В Черниговской области мужчина застрелил одного из трех нападающих, пытавшихся проникнуть в его дом.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, чрезвычайное событие произошло в с. Озеряны Бобровицкого района. По показаниям хозяина дома, он услышал звуки на улице и на веранде и увидел, как чья-то рука с предметом, похожим на пистолет, пытается разбить окно. Мужчина схватил свое охотничье ружье. Он утверждает, что целился в ногу неизвестного, который уже стал на подоконник, но пуля попала в грудь. Нападающий упал за окно (он был одет в камуфляжный костюм и черную маску-шапку с прорезами для глаз, которая полностью закрывала лицо), а хозяин позвонил по телефону в милицию. Сообщники застреленного злоумышленника скрылись.

Стражи порядка на одной из улиц села обнаружили серебристый „Мерседес” со снятыми номерами, на котором прибыли нападающие. Установив владельца автомобиля и окружения этого человека, оперативники выяснили, кто именно мог находиться за рулем.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД и Бобровицкого райотдела внутренних дел отрабатывали все контакты погибшего, 34-летнего киевлянина, который ранее уже был осужден за разбой. Сообщниками погибшего оказались 32-летние также ранее судимые за грабеж и похищение человека.

Подозреваемые задержаны в столице, они дали показания в Бобровицком райотделе милиции. Мужчины признали свое участие в нападении на помещение 52-летнего жителя Озерян и указали, что инициатором поездки был их погибший товарищ. По их словам, хозяин дома якобы задолжал огромную сумму денег, которые у него надо было „выбить”.

По факту нападения возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).

По факту гибели одного из нападающих возбуждено уголовное дело по ст. 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter