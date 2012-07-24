Рабочий погиб, сорвавшись с 16 этажа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«На одной из строительных площадок во время попытки осуществить отделку балкона рабочий вместе с подвесной люлькой сорвались с высоты 16-го этажа. От полученных травм мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Прокуратура Ирпеня проводит проверку по факту гибели работника на строительстве жилого дома в Буче.

В ходе проверки будет выяснено, придерживались ли застройщик и подрядчик требований техники безопасности на строительстве, а также норм трудового законодательства.

По результатам проверки будет принято решение согласно требований статьи 97 УПК Украины, отметили в прокуратуре.