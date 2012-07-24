Рабочий погиб, сорвавшись с 16 этажа
02:26, 24 июля 2012Общество
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В городе Буча Киевской области на одной из строительных площадок рабочий вместе с подвесной люлькой сорвался с высоты 16-го этажа и погиб.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
«На одной из строительных площадок во время попытки осуществить отделку балкона рабочий вместе с подвесной люлькой сорвались с высоты 16-го этажа. От полученных травм мужчина скончался», - говорится в сообщении.
Прокуратура Ирпеня проводит проверку по факту гибели работника на строительстве жилого дома в Буче.
В ходе проверки будет выяснено, придерживались ли застройщик и подрядчик требований техники безопасности на строительстве, а также норм трудового законодательства.
По результатам проверки будет принято решение согласно требований статьи 97 УПК Украины, отметили в прокуратуре.
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