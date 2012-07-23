Из-за новаций Нацбанка авто могут подорожать на 3%

Возможное подорожание связано с тем, что придется платить банковские комиссии и сборы при переводах средств, считают эксперты. По их мнению, рисковать продавать "из-под полы" железных коней официальные дилеры не будут, даже чтобы сохранить цены, пишет ubr.ua.

Легче - так называемым серым продавцам и торговцам на авторынках, поскольку там отследить все операции просто невозможно. "Если встанет вопрос, чтобы оплачивать безналичными средствами, то скорее всего это будет как-то или по соглашению сторон, или возможно это будет влиять на стоимость автомобиля", сказал финансовый директор автоцентра Сергей Данилюк.

Новый закон позволит Нацбанку в целом отслеживать огромный объем платежей, которые сегодня ему практически неподконтрольны. "Обойти такую ​​норму будет невозможно. Покупатель недвижимости или транспорта просто не сможет оформить право собственности на квартиру или зарегистрировать машину, пока не предъявит документ, что сделка была оплачена безналичным способом", - пояснил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (EMA) Александр Карпов.

Главной преградой новым правилам может стать неразвитость инфраструктуры. Согласно изменениям, которые должны быть внесены в Административный кодекс, за отказ принять платежную карту торговцев будут штрафовать на 8,5 тыс. грн. Такие меры должны подстегнуть и население, которое сегодня очень неохотно пользуется пластиком. По данным НБУ, на 1 апреля 2012 года по 59 млн карт, находящихся в обращении, активными (т.е. такими, которыми осуществлялись расчеты в последние три месяца) были лишь чуть больше половины.