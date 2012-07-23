Из-за новаций Нацбанка авто могут подорожать на 3%
Инициатива Нацбанка запретить наличные расчеты при крупных покупках может привести к подорожанию автомобилей на 2-3%.
Возможное подорожание связано с тем, что придется платить банковские комиссии и сборы при переводах средств, считают эксперты. По их мнению, рисковать продавать "из-под полы" железных коней официальные дилеры не будут, даже чтобы сохранить цены, пишет ubr.ua.
Легче - так называемым серым продавцам и торговцам на авторынках, поскольку там отследить все операции просто невозможно. "Если встанет вопрос, чтобы оплачивать безналичными средствами, то скорее всего это будет как-то или по соглашению сторон, или возможно это будет влиять на стоимость автомобиля", сказал финансовый директор автоцентра Сергей Данилюк.
Новый закон позволит Нацбанку в целом отслеживать огромный объем платежей, которые сегодня ему практически неподконтрольны. "Обойти такую норму будет невозможно. Покупатель недвижимости или транспорта просто не сможет оформить право собственности на квартиру или зарегистрировать машину, пока не предъявит документ, что сделка была оплачена безналичным способом", - пояснил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (EMA) Александр Карпов.
Главной преградой новым правилам может стать неразвитость инфраструктуры. Согласно изменениям, которые должны быть внесены в Административный кодекс, за отказ принять платежную карту торговцев будут штрафовать на 8,5 тыс. грн. Такие меры должны подстегнуть и население, которое сегодня очень неохотно пользуется пластиком. По данным НБУ, на 1 апреля 2012 года по 59 млн карт, находящихся в обращении, активными (т.е. такими, которыми осуществлялись расчеты в последние три месяца) были лишь чуть больше половины.