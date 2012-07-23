Под Николаев съехались военные из Украины, Беларуси и России

Как передает корреспондент УНИАН, во время учений десантники из трех стран обменяются опытом.

Учения пройдут под руководством начальника аэромобильных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковника Сергея Лисового.

В рамках учений планируется совместная высадка десанта в составе 60 человек, то есть по 20 человек от каждой из сторон.

Всего в учениях принимает участие 96 представителей России, 72 белорусских военных и 170 украинцев.

Учения “Славянское содружество-2012” завершаться 27 июля.