Под Николаев съехались военные из Украины, Беларуси и России
13:38, 23 июля 2012Общество
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Украинско-белорусско-российские батальонные тактические учения “Славянское содружество-2012" начались сегодня, 23 июля, на Широколановском полигоне в Николаевской области.
Учения “Славянское содружество-2012” завершаться 27 июля,
фото www.mil.gov.ua/
Как передает корреспондент УНИАН, во время учений десантники из трех стран обменяются опытом.
Учения пройдут под руководством начальника аэромобильных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковника Сергея Лисового.
В рамках учений планируется совместная высадка десанта в составе 60 человек, то есть по 20 человек от каждой из сторон.
Всего в учениях принимает участие 96 представителей России, 72 белорусских военных и 170 украинцев.
Учения “Славянское содружество-2012” завершаться 27 июля.
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