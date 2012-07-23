Эксперты: Митрополит Владимир выстраивает вертикаль под преемника

В пятницу на заседание Священного синода УПЦ МП под председательством митрополита Владимира основными решениями стали кадровые перестановки в епископате, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Со своих кафедр были смещены архиепископ Львовский и Галицкий Августин (Маркевич) и архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан (Юрчук). Архиепископ Августин назначен на место архиепископа Митрофана, который ранее обнародовал скандальное решение Синода об исключении приближенного к митрополиту архиепископа Александра, а теперь он будет управлять Луганской епархией.

Еще одним важным вопросом стало рассмотрение рапорта митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Саввина) о разделении епархии на две самостоятельные. Синод отказал митрополиту, "приняв к сведению" его рапорт. Анонимный источник в церкви сказал, что таким образом ему намекнули, если он перестанет выступать с открытыми антиукраинскими и радикально пророссийскими заявлениями, не будет вмешиваться, куда не следует, то епархию ему оставят в нынешнем виде".

Директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский полагает, что перемены в УПЦ МП будут выгодны управляющему делами церкви архиепископу Антонию (Паканичу), которого эксперты называют возможным преемником митрополита Владимира. "Похоже, что Антоний выстраивает вертикаль, с которой ему удобно будет работать", - сказал эксперт.