В Житомире перевозчики борются с троллейбусниками, что воруют их хлеб

Как передает корреспондент УНИАН, в Житомире автобусы маршрута №3 вчера и сегодня ездят с транспарантами "Поверніть маршрути перевізникам", "Ми не хочемо Тойоту, поверни роботу", протестуя против нового конкурента на рынке пассажирских перевозок - КП "ЖТТУ" (Житомирского трамвайно-троллейбусного управления), которое выпустило на рейсы автобусы.

Таким образом, водители автобусов выражают протест городским властям, которые инициировали роботу КП "ЖТТУ" в качестве автоперевозчика.

Водители маршрута №3 рассказали сегодня журналистам, что КП «ЖТТУ» уже получило лицензию на перевозку пассажиров автобусами. Теперь это коммунальное предприятие может принимать участие в конкурсах по распределению маршрутов, и будет претендовать на самые лучшие из них в Житомире. Предложенные условия сотрудничества КП "ЖТТУ" с частными автоперевозчиками их не устаивают. Поэтому частники намерены продолжить протест до решения главного вопроса - ровных условий перевозок на маршрутах частных перевозчиков и КП " ЖТТУ".

В соответствии с сообщением сайта Житомирского городского совета, с 21 июля Житомирское трамвайно-троллейбусное управление впервые выпустило на два маршрута (№3 и №8) 22 автобуса «Богдан», которые будут курсировать на этих маршрутах. Теперь житомирское КП "ЖТТУ" должно стать самостоятельным перевозчиком, хотя до этого осуществляло перевозку пассажиров исключительно трамваями и троллейбусами. Для этого частная фирма «Терней Компани» (г.Бровары) предоставила трамвайно-троллейбусному управлению 22 автобуса на договорных условиях. Все это сделано для того, чтобы вывести КП "ЖТТУ" из финансового кризиса. Если ТТУ займет в Житомире треть рынка маршрутных перевозок, то предприятие перестанет быть убыточным, утверждает власть города. Всего на предприятии в ближайшее время планируют разместить до 100 автобусов. Все троллейбусы для этого перевели в депо №2, на улицу Витрука, а депо №1 теперь будет заниматься только автоперевозками и обслуживанием маршруток.

Руководство ТТУ готово к сотрудничеству с автоперевозчиками - они могут здесь проходить медицинский осмотр, а машины - технический, водителям также предлагают осуществлять ремонт и другие виды обслуживания автобусов и парковать их на территории управления.