Из-за жары украинцы могут не дождаться дешевых арбузов

Об этом сообщила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман, пишут «Комментарии».

По словам Гетьман, засуха и жара привели к тому, что фермерам пришлось пересеивать средние и поздние сорта арбуза. Вместе с тем, за неделю оптовые цены на ягоду поднялись на 20%, что способствовало росту в рознице.

«Цены на арбуз начали расти, со средними и поздними сортами у фермеров проблемы, их некоторые даже пересевали. Если на прошлой неделе цена опустилась до 0,8 грн/кг, сейчас минимальная цена чаще всего озвучивается на уровне 1 грн/кг», - говорит Гетьман.

Засуха и сильная жара негативно отразились на созревании поздних сортов арбуза, цены на эту продукцию уже в августе будут выше прошлогодних на 10-20%. К середине августа спрос на арбуз достигает максимального значения, именно в этот момент предложения может резко снизиться, что спровоцирует скачок цен.