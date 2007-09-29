Бойко поручил усилить охрану энергетических объектов

Министерство топлива и энергетики поручило руководителям предприятий топливно-энергетического комплекса усилить охрану энергетических объектов на период проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение сделал сегодня министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО на всеукраинском селекторном совещании, посвященном проблемам подготовки ТЭК к отопительному периоду 2007-2008 годов.

В частности, министр обязал руководителей энергокомпаний завершить сегодня весь комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке к выборам, обеспечить беспрерывное дежурство руководящего состава, прекратить все виды ремонтных работ, привести схемы энергоснабжения в нормальный режим, а также обеспечить выделение дополнительных аварийно-восстановительных бригад для устранения возможных повреждений.

Кроме того, Ю.БОЙКО, обращаясь к руководителям энергокомпаний, поручил обратить особое внимание на обеспечение надежного электроснабжения избирательных участков и избирательных комиссий.