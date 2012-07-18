В помещении ЦИК состоится «Второй Всеукраинский съезд потребителей финансовых услуг».

ПРЕСС-АНОНС

Уважаемые друзья!

20 июля 2012 в помещении Киевской облгосадминистрации (ЦИК) состоится

«Второй Всеукраинский съезд потребителей финансовых услуг».

(По инициативе общественных правозащитных организаций)

12 млн. человек в Украине имеют банковский кредит или депозит.

Объем проблемных кредитов превышает 70 млрд. грн.

1,5 миллиона членов кредитных союзов не имеют гарантий возврата вкладов.

Нужна ли правовая защита государством потребителей финансовых услуг?

Где грань законности в деятельности коллекторских компаний?

Диалог и сотрудничество финспоживачив, регуляторов и всех участников финансовых рынков - основа доверия и устойчивого развития финансового сектора страны.

Целью съезда является содействие созданию единой государственной политики и системы защиты прав потребителей финансовых услуг, а также установление конструктивного диалога между органами государственной власти и общественными организациями Украины, усилия которых направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг.

В работе съезда будет представлен проект закона о гарантировании вкладов (вкладов) членов кредитных союзов на депозитные счета (№ 10519), а также рассмотрена программа деятельности Федерации потребителей финансовых услуг, которая является союзом более 200 общественных объединений, охватывают около 1,5 млн. потребителей финансовых услуг.

Среди приглашенных - народные депутаты, председатель НБУ, Министр финансов Украины, Министр социальной политики, руководители Нацфинпослуг и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также представители рынков финансовых услуг и т.п.

Формат съезда - однодневный, во время проведения которого состоится выход к прессе.

Начало съезда - в 11.00.

Для аккредитации представителей прессы и более подробной информации о съезде, пожалуйста, свяжитесь с Оргкомитетом: + 38 (044) 353-07-82, (067) 166-65-66 (Алла) или присылайте запрос: office @ finnet.info